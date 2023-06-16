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Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından sınava gireceklere yönelik paylaşımda bulundu! "Allah zihin açıklığı versin"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından sınava gireceklere yönelik paylaşımda bulundu! Allah zihin açıklığı versin

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, Yüksek Öğretim Sınavı'na girecek öğrencilere başarı paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu sınava girecek öğrenciler için bir mesaj paylaştı.

"Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun."

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