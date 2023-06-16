Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından sınava gireceklere yönelik paylaşımda bulundu! "Allah zihin açıklığı versin"

"Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun."

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