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Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı

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Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece boyu etkili olan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubat nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu bu sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde ulaşıma kapandı.

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