Asgari ücret açıklandı mı, 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi 2023...
"Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca çalışan ve iş vereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Şimdi ise ikinci toplantının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte, 2023 asgari ücret zammı son açıklamalar...
"Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. 2023 yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için ilk toplantı gerçekleştirilirken gözler asgari ücret 2. toplantı tarihine çevrildi. Milyonlarca işçi ve işveren, asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantı tarihi...
İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
"MASADA HERHANGİ BİR RAKAM YOK"
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.
YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI
Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor.
Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL'ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL'ye yükselecek.
Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.
Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL'ye çıkacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 13 Haziran Salı günü Türk-İş ve TİSK'in katılımıyla gerçekleştirildi. TÜRK-İş heyeti Başkanı Veli Solak yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan Solak " Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak.
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- Asgari ücret açıklandı mı, 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi 2023...
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