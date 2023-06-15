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Milli Savunma Bakanı Güler NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Milli Savunma Bakanı Güler NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı’nda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

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