2023 il olmaya aday ilçeler listesi! Edremit il mi olacak, ne zaman? Şartları neler, 8 kriter ne?
Edremit il mi olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Devlet Bahçeli tarafından duyurulan Yeni Yüzyılda 100. il kapsamında aday olan ilçeler araştırılıyor. Aynı zaman da yaşadıkları ilçenin il olabilme ihtimalini öğrenmek isteyenlerde "İl olma şartları neler?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Edremit il mi olacak, ne zaman? Şartları neler, 8 kriter ne? İşte detayları...
100 il ve 1000 ilçe önerisinin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar yaşadıkları ilçelerin il olma ihtimallerini araştırmaya başladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından duyurulan düzenlemeye ilişkin detaylar merak ediliyor. Ege Denizi kıyısındaki ilçelerden biri olan Edremit ise arama motorlarında aratılıyor. Peki Edremit il mi olacak, ne zaman? Şartları neler, 8 kriter ne?
EDREMİT İL OLACAK MI?
AK Partili kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelip takvim oluşturması durumunda çalışma yeniden gündeme getirilecek. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.
BAHÇELİ'DEN 100 İL, 1000 İLÇE ÇIKIŞI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." demişti.
25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR
Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek; İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor.
8 KRİTER VAR
Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.
İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.
Mevcut şehirleşme,
ulaşım durumu,
hinterlant,
ekonomik çeşitliliği ve
eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.
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