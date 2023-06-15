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Midyat il mi oluyor? Çorlu ne zaman il olacak? Türkiye'nin il sayısı 100'e çıkacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Midyat il mi oluyor? Çorlu ne zaman il olacak? Türkiye’nin il sayısı 100’e çıkacak mı?

"Midyat ne zaman il olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Buna göre; 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak. Peki, Midyat, Çorlu il mi olacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

"Çorlu ve Midyat il mi olacak?" sorusunun cevabı araştıılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı konunun ardından detaylar merak konusu oldu. 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak. Peki, Çorlu ne zaman il olacak? Türkiye'nin il sayısı 100'e çıkacak mı? işte haberin ayrıntıları...

ÇORLU, MİDYAT İL Mİ OLACAK?

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

Çorlu ve Midyat ilçelerinin bu kriterlere büyük oranda uyum sağladığı görülüyor. Ancak konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

İL SAYISI 100'E ÇIKACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yaptığı bu açıklamayla gözler, 19 ilçenin daha il ilan edilip edilmeyeceğine çevrildi.

Edinilen bilgilere göre MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Yasası konusunda çalışmayı 14 Mayıs seçimlerinden önce hazırladı ancak seçim yaklaştığı için çalışma rafa kaldırıldı.

8 KRİTER VAR

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek; İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor.

BAHÇELİ'DEN 100 İL, 1000 İLÇE ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." demişti.

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