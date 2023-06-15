Midyat il mi oluyor? Çorlu ne zaman il olacak? Türkiye’nin il sayısı 100’e çıkacak mı?

8 KRİTER VAR



Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.



Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.