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Melek Mosso konseri nedeniyle tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı

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Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Melek Mosso konseri nedeniyle tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı

Melek Davarcı (Mosso) konseriyle tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı. Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

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