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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan paylaşımı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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