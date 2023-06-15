Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nden grup kurma kararı! Oy katkısı yok vekil sayısı çok...
28 Mayıs seçimlerinde yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hezimet yaşarken şüphesiz ki milletvekili seçimlerinde en karlı partiler Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi oldu. En ufak bir oy katkısı olmayan bu partiler CHP listelerinden tam 35 milletvekili çıkarkırken Kılıçdaroğlu yine hesap uzmanlığında baltayı taşa vurdu. Bu durum CHP tabanında büyük bir rahatsızlık yaratırken üç parti TBMM'de grup kurma kararı aldı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşadı.
KILIÇDAROĞLU İSTİFAYA YANAŞMIYOR
Seçim sonrası İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açarken, Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya yanaşmayarak faturayı MYK ve danışmanlarına kesti.
EN KARLI EKİP GELECEK, SAADET, DEVA VE DEMOKRAT PARTİ
Seçimlerde yedili koalisyon içinden en karlı çıkan ekip ise Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil aldı.
HESAP UZMANLIĞINDA YİNE ÇAKTI
Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılanırken, Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.
Geride bıraktığımız günlerde fondaş Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.
Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.
"PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"
Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.
KILIÇDAROĞLU'NU DİNLEDİLER! GRUP KURUYORLAR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı.
GRUP KARARI ALAN 3 PARTİ CHP'DEN 35 VEKİL KOPARDI
Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı. Konuya ilişkin Ekremci Sözcü TV'nin yazarları İsmail Saymaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
DAVUTOĞLU, BABACAN VE KARAMOLLAOĞLU BİR ARAYA GELDİ
Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'nun bir araya geldiğini belirten Saymaz, söz konusu görüşmede grup kurma kararının alındığını vurguladı.
Saymaz, "Şu an Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, grup kurma kararı aldılar, 3 parti TBMM'de bir grup olarak temsil edilecekler. Grup toplantısı yapabilecekler, onlara salon tahsis edilecek. Diğer taraftan yurt dışındaki komisyonlara dahil olacaklar, böylece Meclis faaliyetlerine etkin katılacaklar" dedi.
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