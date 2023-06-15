Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden grup kurma kararı! Oy katkısı yok vekil sayısı çok...

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;



Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

"PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"

Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.