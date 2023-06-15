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FETÖ üyesi darbeci Albay Uzay Şahin İzmir'de yakalandı

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Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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FETÖ üyesi darbeci Albay Uzay Şahin İzmir’de yakalandı

Seçimin ardından hainler ülkeden kaçmaya çalışıyor. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ üyesi darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu 8 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

DARBECİ UZAY ŞAHİN'LE BERABER 8 KİŞİ YAKALANDI

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Yakalanan isimlerin arasında darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu tespit edildi.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN ANA FİGÜRLERİNDEN BİRİYDİ

FETÖ'cü eski Kurmay Albay Uzay Şahin, hain darbe girişimi gecesi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelerek darbe sürecinde etkin bir rol üstlenmişti. Ancak darbe girişiminin başarısız olmasıyla Uzay Şahin firar etmişti.

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