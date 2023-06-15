FETÖ üyesi darbeci Albay Uzay Şahin İzmir’de yakalandı

DARBECİ UZAY ŞAHİN'LE BERABER 8 KİŞİ YAKALANDI

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Yakalanan isimlerin arasında darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu tespit edildi.