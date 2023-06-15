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TÜVTÜRK araç muayenesinde yeni dönem! Sürücülere e-Devlet yoluyla büyük kolaylık! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu...

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Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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TÜVTÜRK araç muayenesinde yeni dönem! Sürücülere e-Devlet yoluyla büyük kolaylık! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada araç muayenesinde e-rapor döneminin başlatıldığı duyuruldu. Peki araç muayenesinde e-rapor nasıl alınacak? İşte detaylar...

TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabilmesini sağlayan uygulamanın başladığı bildirildi.

"ARAÇ MUAYENESİNDE E-RAPOR DÖNEMİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, "araç muayenesinde e-rapor dönemi"ne ilişkin paylaşım yapıldı.

E-DEVLET YOLUYLA ULAŞILABİLECEK

Bakanlığın dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulamayla yılda, 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtulacak, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmayacak, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacak, 196 bin litre akaryakıttan tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımı engellenecek."

NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

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