İnegöl, Ünye il mi oluyor? İnegöl ne zaman il olacak? Hangi ilçeler il olabilir?
"İnegöl il mi olacak?" sorusunun cevabı araştıılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı konunun ardından detaylar merak konusu oldu. 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak. Peki, Ünye ne zaman il olacak? Türkiye'nin il sayısı 100'e çıkacak mı? işte detaylar...
"İnegöl ne zaman il olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Buna göre; 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak. Peki, Ünye, İnagöl il mi olacak?, Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? İşte detaylar...
İNEGÖL, ÜNYE İL Mİ OLACAK 2023?
Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.
İnegöl ve Ünye ilçelerinin bu kriterlere büyük oranda uyum sağladığı görülüyor. Ancak konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
İL SAYISI 100'E ÇIKACAK MI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yaptığı bu açıklamayla gözler, 19 ilçenin daha il ilan edilip edilmeyeceğine çevrildi.
Edinilen bilgilere göre MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılandı.
AK Parti Yerel Yönetimler Yasası konusunda çalışmayı 14 Mayıs seçimlerinden önce hazırladı ancak seçim yaklaştığı için çalışma rafa kaldırıldı.
8 KRİTER VAR
Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.
İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.
Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.
25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR
Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek; İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor..
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