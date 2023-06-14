Emine Aslı Üvez Meriç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve kariyeri...
Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olmasının ardından yapılan atamalar dikkatleri çekiyor. İçlerinden ise en çok merak edilen isimlerin başında Emine Aslı Üvez Meriç geliyor. Peki Emine Aslı Üvez Meriç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve kariyeri...
Emine Aslı Üvez Meriç kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) yeni atamalar dikkatleri çekiyor. Peki Emine Aslı Üvez Meriç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde...
Seçimlerin ardından yeni Kabine'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i görevlendirdi. Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesiyle bu alandaki kurumların başındaki isimler de değişti. Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi.
Emine Aslı Üvez Meriç kimdir?
Daha önce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapan Emine Aslı Üvez Meriç, Merkez Bankası Başkan yardımcılığı görevine getirildi.
*Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi
1993 - 2000
*Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
2000 - 2005
*Anadolu Üniversitesi
B.Sc (İşletme)
2005 - 2009
*Said İşletme Okulu, Oxford Üniversitesi
MBA
2014 - 2015
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