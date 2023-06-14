Emine Aslı Üvez Meriç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve kariyeri...

Seçimlerin ardından yeni Kabine'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i görevlendirdi. Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesiyle bu alandaki kurumların başındaki isimler de değişti. Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi.