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AK Parti Meclis Başkanlık Divanı üyelerini belirledi

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Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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AK Parti Meclis Başkanlık Divanı üyelerini belirledi

AK Parti TBMM Başkanlık Divan Üyelerini belirledi. TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ oldu. İdare amirleri; İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan oldu.

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