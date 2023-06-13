Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Kurban Bayramı öncesi tren kapasiteleri artırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde yolcu taleplerinin karşılanması için trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini, biletlerin yarından itibaren satışa çıkacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, ilk ve ortaöğretim okullarının yaz tatili ile Kurban Bayramı öncesinde artacak yolcu talebini karşılamak üzere TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün hızlı trenlere ek seferler koyacağını, anahat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edeceğini kaydetti.
Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenleyeceklerini belirten Uraloğlu, söz konusu hatlarda belirlenen tarihlerde işletilecek ilave seferle 10 bin 152 kişilik ek kapasite sağlanacağını ifade etti.
Uraloğlu, Bakanlık olarak kara yolları, demir yolları ve havalimanlarında yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak önlemleri aldıklarına işaret ederek, "Bayram ve okulların tatile girecek olması nedeniyle hem hızlı trenler hem de anahat ve bölgesel trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildi. İlave tren biletleri yarından itibaren online ve gişelerden satın alınabilecek." bilgisini verdi.
Açıklamada yer alan bilgilere göre, ek hızlı tren seferleri Ankara-İstanbul arasında Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan 17.10; Konya-İstanbul arasında Konya'dan 10.30, İstanbul'dan 18.05; Ankara-Sivas arasında Ankara'dan 09.40, Sivas'tan 11.50 saatlerinde hareket edecek.
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