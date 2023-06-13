Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu paylaştı! Kurban Bayramı öncesi tren kapasiteleri artırıldı

Uraloğlu, Bakanlık olarak kara yolları, demir yolları ve havalimanlarında yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak önlemleri aldıklarına işaret ederek, "Bayram ve okulların tatile girecek olması nedeniyle hem hızlı trenler hem de anahat ve bölgesel trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildi. İlave tren biletleri yarından itibaren online ve gişelerden satın alınabilecek." bilgisini verdi.