Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den 28 Mayıs zaferi mesajı: Parlamenter sistem hayali suya düştü

CUMHUR İTTİFAKI TBMM'DE ÜSTÜNLÜĞÜ YİNE KAZANMIŞTIR

MHP'nin yüreksizlerle, menfaatlerinin kölesi olmuş olanlarla işi olmayacaktır. Bir zamanlar hasbel kader aramızda bulunup davamız üstünden at pazarlığı yapmaları kendi çürümeleridir. Bizim çürüklerle yolumuz ayrıdır. Zor mücadelelerle bugün MHP TBMM'dedir. Zillet ve zulmün hakimiyeti için neredeyse ayinler yapılmıştır. Vatanımızla hesabı olanların ve yerli işbirlikçilerinin, medya gücünün baskıları birer birer aşılmıştır. Cumhur varlığını korumuştur. Cumhur ittifakı TBMM'de üstünlüğü yine kazanmıştır. Türkiye'nin istikrarlı gelişimine milletimiz omuz vermiştir. Bizlere güvenen vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, vekil adaylarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Baharı getireceğiz diyenlerin damı karla kaplanmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiştir. CHP'ye yuva yapan guguk kuşları taşıyıcısına sırt dönmüştür.

İlk kez seçilerek 28. dönem TBMM'de yer alan tüm vekillerimize ve Cumhurbaşkanlığı kabinesine başarılar diliyorum. Hain bir kuşatmayı yendik. Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Çöktü dediler dimdik doğrulduk. Oyumuzu 2-3 gösterdiler aldırmadık. Baraja takılacağımızı söylediler coşkun sel gibi aktık. Bitti dediler yeniden güç devşirerek koşmaya başladık. Alınlarına yapışmış etiket fiyatlarında ne yazdığını iyi biliyoruz. Biz alayını birden görüyor ve yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz. Varsın biraz daha avunup kendilerini kandırsınlar. Türk milletinin kudretini eninde sonunda görecekler. Hıyanetin fermanı bize geçmez. Fitne ve dedikodular önümüzü kesemez. Sırtımızı dayadığımız güç Türk milletidir. Kardeşlik deriz, halkın ve hakikatin çizgisinden taviz vermeyiz.

2. Dünya savaşı sonrası dayatılan kurallar sorgulandıkça huzursuzluğun çemberi genişleyip yönetilemez hale gelmiştir. İnsanlık bıçak sırtı durumdadır. Küresel ekonomideki patinajlar derin çatlaklara neden olmaktadır. AB ülkeleri rahat değildir. Euro bölgesinin ekonomik resesyona girmesi alarm sesini daha da artırmıştır. İşsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, terör, siyasi istikrarsızlık insanlığın başındaki keskin kılıç gibi sallanmakta. Mazlumlar ıstırap içindedir. Zalimler doymak bilmemektedir. Göç konusu insanlığın başlıca sorunları arasında yer almakta. Hep birlikte herkes eşittir anlayışı ile Türkiye Yüzyılı'na ulaşılacaktır. Gerçekte asıl olan iç cephedir. Atatürk'ün vurguladığı bütün memleketin meydana getirdiği cephedir. Herkes eteğindeki taşı dökmüştür. Millet kararını vermiş, seçimini yapmış, yetkiyi Erdoğan'a vermiştir. Ne demişsek arkasındayız. Milli ölçekte buluşarak meseleleri çözebiliriz. Milletimiz bizden hizmet beklemekte. Kenetlenip kucaklaşmayı sağlamalıyız. Türk milleti tek ses olduktan, bütün güzellikleri ile tek ses olduktan sonra zilletin ağa babası gelse hezimet ve hüsrandır.