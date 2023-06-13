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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli temas! KKTC'den Bakü'ye uçuş tanınma mesajı mı?

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Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’da önemli temas! KKTC’den Bakü’ye uçuş tanınma mesajı mı?

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı KKTC ziyaretinin ardından geçtiği Azerbaycan'da Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. İkili baş başa bir görüşme de gerçekleştirecek. Ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Tören sonunda heyetlerin takdiminin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti.

Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Sinan Oğan da katıldı.

İKİLİ GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi başladı.

Başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti.

İki lider, görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya katılacak.

ŞEHİTLİKLERE ZİYARET
Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

KKTC'DEN BAKÜ'YE UÇUŞ TANINMA MESAJI MI?
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyaretine ilişkin KKTC'nin tanınması açısından önemli mesajını verdi. CNN Türk'ün haberine göre Erdoğan KKTC ziyaretiyle ilgili yapılan yorumlar içinse "Doğru yorumlar, hayırlı olsun" dedi.

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