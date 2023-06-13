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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Örgütün kasasına para aktaran 4 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Örgütün kasasına para aktaran 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde sorumlu isimlerinden C.D. kod adlı M.A.’nın banka hesabına para aktardıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

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