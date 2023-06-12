CHP’li İBB Şampiyonlar Ligi organizasyonunda sınıfta kaldı! İngiliz basını manşetlerine taşıdı

İstanbul 11 Haziran Cumartesi akşamı dünyanın büyük bir ilgi ile takip ettiği iki büyük etkinliğe ev sahipliği yaptı. Organizasyon ve planlamanın hat safhada olması gereken bu etkinliklerde maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı önlemler nedeniyle yetersiz kalındı.

Ulaşım konusunda neredeyse her gün İstanbulluların sıkıntı yaşaması artık normal bir durum haline gelmişti. Bu durum Türkiye için böylesine önemli bir günde de devam etti. Toplu taşıma ve ulaşım konusunda mağduriyet yaşayan İstanbullular, İBB'ye tepki gösterdi.