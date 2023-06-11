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MSB: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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MSB: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

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