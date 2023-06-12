Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Tezkereye göre, Başkan Erdoğan, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.