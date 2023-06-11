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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: Başkan Erdoğan'ın Lefkoşa ziyareti emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: Başkan Erdoğan’ın Lefkoşa ziyareti emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapacak olmasının Anavatan ile KKTC devleti arasındaki emsalsiz ilişkinin önemini teyit ettiğini bildirdi.

Bakan Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Haziran'da KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaretinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını koruma, KKTC'nin tanınma politikasını destekleme kararlılığını bir kez daha vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

"GKRY'DEN YAPILAN YORUMLAR&NBSP;HADSİZLİK"

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayinde önemli adımlar atarak ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, ziyaretle ilgili Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden (GKRY) yapılan yorum ve açıklamaları da "hadsizlik" olarak nitelendirdi.

"ZİYARET EMSALSİZ İLİŞKİNİN ÖNEMİNİ TEYİT EDİYOR"

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, hızla büyüyen savunma sanayinin etkisiyle daha da güçlenen Türk ordusu ile dünyada hızla nüfuzu artan Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkına karşı tehditleri bertaraf edeceğine ve KKTC'nin tanınmasına giden yolu da açacağına inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması, Anavatan ile KKTC devleti arasındaki emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yurt dışı ziyaretleri KKTC ve Azerbaycan’a

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