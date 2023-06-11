Tescilli FETÖ’cüler CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde sefa sürüyor! CHP’li Başkan Çerçioğlu neden görevden almadı?

HALEN DAHA MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPIYOR

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt üyeliğinden yargılanan Ümit Erkan'ın hâlâ CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketleri İmar A.Ş. ve AYTERMAL A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, örgüt üyesi Ümit Erkan'ı hâlâ görevden almaması büyük tepki çekti. İddianamede örgüt üyelerinin konumları belirtilirken Ümit Erkan için 2014'te, Erkan Karaarslan'ın şirketi E-Yöntem Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'de çalıştığı vurgulandı. Ümit Erkan'ın, Erkan Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'dan aldığı vekâletle E-Yöntem üzerinden girdiği belediye ihalelerini kazandığı belirtildi.

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