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Erzurum deprem son dakika! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! 11 Haziran AFAD-KANDİLLİ son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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Erzurum deprem son dakika! Erzurum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! 11 Haziran AFAD-KANDİLLİ son depremler

Son dakika haberleri... Erzurum'da deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aziziye ilçesinde gerçekleşen depreme ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki Erzurum'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? İşte 11 Haziran son depremler listesi...

Erzurum'da deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Son yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından vatandaşlar son depremleri sıklıkla takip ediyorlar. Erzurum'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte AFAD tarafından yapılan açıklama...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 10.41'de olan deprem, yerin 7,04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Aziziye (Erzurum)
Tarih:2023-06-11
Saat:10:41:03 TSİ
Enlem:40.125 N
Boylam:40.978 E
Derinlik:7.04 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

11-06-2023 10:59:19 39.54 33.828 7 ML 1.0 Akpınar (Kırşehir) 589810
11-06-2023 10:57:16 38.454 37.505 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 589807
11-06-2023 10:53:57 37.335 36.848 16.42 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 589806
11-06-2023 10:53:34 40.171 41.096 7 ML 2.1 Aziziye (Erzurum) 589809
11-06-2023 10:51:46 37.301 39.163 7 ML 2.0 Haliliye (Şanlıurfa) 589808
11-06-2023 10:41:03 40.134 40.969 7 MW 4.6 Aziziye (Erzurum) 589802


11-06-2023 10:37:17 38.294 38.807 7 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 589804
11-06-2023 10:31:00 38.03 37.397 7 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 589805
11-06-2023 10:30:57 38.084 37.237 7 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 589803
11-06-2023 10:26:11 37.873 35.318 7 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri) 589801
11-06-2023 10:20:14 37.573 37.177 7 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 589800
11-06-2023 10:11:46 39.127 33.052 6.59 ML 1.9 Kulu (Konya) 589796
11-06-2023 10:11:44 38.26 39.373 7.18 ML 1.1 Çüngüş (Diyarbakır) 589797
11-06-2023 10:02:05 38.224 38.606 7 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 589799
11-06-2023 10:00:54 38.259 38.357 6.62 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 589798
11-06-2023 09:58:58 37.886 36.207 7 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 589795
11-06-2023 09:50:54 37.019 35.576 7 ML 2.2 Sarıçam (Adana) 589794
11-06-2023 09:39:17 37.218 36.739 7.25 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 589791
11-06-2023 09:37:54 37.763 27.12 6.75 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.61 km] Kuşadası (Aydın) 589793
11-06-2023 09:33:51 37.908 36.271 7 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 589792

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