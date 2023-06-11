Erzurum deprem son dakika! Erzurum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! 11 Haziran AFAD-KANDİLLİ son depremler

Erzurum'da deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Son yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından vatandaşlar son depremleri sıklıkla takip ediyorlar. Erzurum'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte AFAD tarafından yapılan açıklama...