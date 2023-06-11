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Son dakika | Adana'da korkutan deprem! AFAD_Kandilli son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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Son dakika | Adana’da korkutan deprem! AFAD_Kandilli son depremler

Son dakika haberi..Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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