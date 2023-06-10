CHP'li İBB'nin trolleri fena yakalandı: Resmi hesaptan skandal paylaşım
Belediye kaynaklarını trollere aktaran CHP'li belediyelerin numarası bir kez daha ortaya çıktı. İBB'nin resmi hesabından CHP yandaşı Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımı retweet edildi. Paylaşım tepkiler sonrası silindi. Öte yandan geçtiğimiz gün Mansur Yavaş yönetiminde ABB'nin trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yapılmıştı.
Cumhuriyet Halk Partili isimler belediyelerin kaynaklarını vatandaşa hizmet yerine sosyal medya algısı için kullanıyor.
İBB'NİN PARASI TROLLERE AKIYOR
İBB'nin kaynaklarını kendi siyasi geleceği için savuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nie bağlı resmi hesap skandal bir paylaşım yapıldı.
RESMİ HESAPTAN TROL PAYLAŞIMI
İBB iştiraki Metro A.Ş tarafından CHP yandaşı Halk TV'nin bakanlık tarafından yalanlanan algı içirikli "Okullara imam ataması yargıya taşındı" haberi paylaşıldı.
PAYLAŞIM KALDIRILDI
Trol hesaptan yapılacakken yanlışlık resmi hesaptan yapıldığı tahmin edilen bu paylaşım gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE BENZER BİR SKANDAL İMZA ATMIŞTI
Benzer bir skandala geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş yönetiminde Ankara Büyük Şehir Belediyesi de imza atmıştı.
Yavaş'ın sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı yanlışlıkla ABB kurumsal hesabından yaptı.
"Bu ne? Kader mi? Afet mi? Afetten düğün çıkaranlar ses versin."
Yapılan paylaşım dalga konusu olunca kısa sürede silindi.
EKREM İMAMOĞLU'NUN BOTLARI YAKALANMIŞTI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyada bot kullandığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu ile savaştığı dönemde 6'lı koalisyon liderlerini Saraçhane'ye davet etti.
İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI
İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerde beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.
BOT HESAP NEDİR?
Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor.
Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu da kanıtladı.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek veren bazı hesap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak aday olmaması yönünde baskı yaptı.
Bot basılması durumu ve hakaret içerikli hesapların aynı anlarda olması Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada kullandığı bot ve trol ekibinde kanıtı niteliğinde oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...
- Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!
- Manchester City-İnter maçı canlı şifresiz izle! 10 Haziran Manchester City- İnter Şampiyonlar Lig'i maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Survivor 2023 şampiyonu ne zaman belli olacak? Survivor finale hangi isimler kaldı? Yarı finale kalan 2 yarışmacı...
- Haziran kira atış oranı 2023! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Konut, iş yeri örnek hesaplama!
- 'Benim için dua edin' demişti! Sosyal medyadan duyurdu... Survivor Nagihan Karadere kanseri yendi mi, sağlık durumu nasıl?
- Emlak Konut Yenişehir Evleri kura sonuçları açıklandı mı? THY Arnavutköy Emlak Konut çekilişi ne zaman? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 örnek ödeme planı!
- Ankara'da patlama son dakika! MKE roket fabrikasında yangın mı çıktı, neden patladı? Elmadağ roket fabrikası nerede?
- Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?
- YKS sınavı saat kaçta? 2023 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM AYT, TYT, YDT sınav bilgileri...
- Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? 2023 MEB takvimi
- AUZEF çöktü mü, neden çöktü? 9 Haziran 502 bad gateway hatası ne demek? AUZEF sınav sistemi düzeldi mi, ne zaman düzelecek?