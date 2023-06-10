CHP’li İBB’nin trolleri fena yakalandı: Resmi hesaptan skandal paylaşım

RESMİ HESAPTAN TROL PAYLAŞIMI

İBB iştiraki Metro A.Ş tarafından CHP yandaşı Halk TV'nin bakanlık tarafından yalanlanan algı içirikli "Okullara imam ataması yargıya taşındı" haberi paylaşıldı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Trol hesaptan yapılacakken yanlışlık resmi hesaptan yapıldığı tahmin edilen bu paylaşım gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE BENZER BİR SKANDAL İMZA ATMIŞTI

Benzer bir skandala geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş yönetiminde Ankara Büyük Şehir Belediyesi de imza atmıştı.

Yavaş'ın sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı yanlışlıkla ABB kurumsal hesabından yaptı.

"Bu ne? Kader mi? Afet mi? Afetten düğün çıkaranlar ses versin."

Yapılan paylaşım dalga konusu olunca kısa sürede silindi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN BOTLARI YAKALANMIŞTI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyada bot kullandığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu ile savaştığı dönemde 6'lı koalisyon liderlerini Saraçhane'ye davet etti.

İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI

İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerde beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.

BOT HESAP NEDİR?

Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor.

Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu da kanıtladı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek veren bazı hesap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak aday olmaması yönünde baskı yaptı.

Bot basılması durumu ve hakaret içerikli hesapların aynı anlarda olması Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada kullandığı bot ve trol ekibinde kanıtı niteliğinde oldu.