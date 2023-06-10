"Muhterem için değmezdi ama yazdım" diyen Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'dan Aydın Ünal tespiti: Hedefinin Sayın Erdoğan olduğu ortaya çıktı
Yenişafak Yazarı Aydın Ünal milli ve bağımsız ekonomi için mücadele veren eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Özellikle CHP'nin kullandığı argümanlara sarılarak asılsız iddialarda bulunan Aydın Ünal için Sabah Yazarı Salih Tuna'dan dikkat çeken bir tespit geldi. Asıl hedefin Başkan Erdoğan olduğuna işaret eden Tuna, Ünal'ın geçmişte yaptığı bazı açıklamaları da hatırlattı. İşte detaylar...
2019'da yazılarına son verilen Yenişafak Yazarı Aydın Ünal seçimlerden kısa bir süre önce ilginç bir şekilde yeniden Yenişafak'ta yazmaya başladı.
Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ünal dün yazdığı bir yazıda CHP'nin kullandığı argümanlara sarılarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı.
Albayrak daha önce Enerji alanında attığı adımlar gibi ekonomi alanında görev yaptığı 2 yıllık dönemde de devreye aldığı programlarla ekonomiyi özellikle dış saldırılara karşı dirençli hale getirdi.
Özellikle ABD ve İngiltere merkezli ekonomik saldırılar ile sonrasında pandemi ve küresel krizlere karşı mücadele noktasında Türk ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatmasını sağladı.
AYDIN ÜNAL BERAT ALBAYRAK'A SALDIRDI
Milli ve özellikle bağımsız ekonomi içim mücadele eden Berat Albayrak, Türkiye'nin kaynaklarını hortumlamaya alışmış yerli-yabancı faiz lobilerinin de hedefi haline geldi.
Görevden ayrılmasının ardından da saldırılar devam ederken Yenişafak Yazar'ı Ünal da bu kervana katıldı!
MACERA VE KÖTÜLÜK İDDİASI!
Dün yazdığı yazıda Berat Albayrak'ı hedef alan Aydın Ünal, ekonomide atılan adımların macera olduğunu iddia etti ve asılsız iddialarla Türkiye'ye büyük bir kötülük yapıldığını savundu.
Fotoğrafta: Aydın Ünal
ASIL HEDEF ERDOĞAN!
Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Sabah Yazarı Salih Tuna isim vermeden Aydın Ünal'ı eleştirerek asıl hedefin Başkan Erdoğan olduğuna dikkat çekti. "Muhterem için değmezdi ama yazdım" başlığını atan Tuna, Ünal'ın daha önce yaptığı bir takım çıkışları hatırlatarak, "Benim bildiğim şudur: Zat-ı muhteremin Sayın Berat Albayrak'la nasıl bir takıntısı varsa, bitmek bilmiyor." dedi.
Tuna şunları yazdı;
"Aklımda kaldığı kadarıyla Turgay Güler'e "haşerat", Fuat Uğur ve Cemil Barlas'a da "hamamböceği" demişti.
Zat-ı muhterem bununla da kalmamıştı. Çevresine, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından "bahar temizliği" yapılacağını müjdelemişti.
Ne var ki seçimi Erdoğan kazanınca ("bahar temizliğine" kendisi maruz kaldı demeyelim de) "piyasadan" çekilmek zorunda kaldı.
Çekildiği köşesinde de rahat durmadı. "15 Temmuz direnişini" hafızalarda diri tutmak için okunan selalar ile kafayı bozdu. Sonra da bir blok yazısından "Penguen örgütü" üretip, "Penguen yeni FETÖ'dür" diyecek kadar kaptırıp gitti.
Gelgelelim, "Penguen örgütü" tesmiye ettiği ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip sahiplenince, zat-ı muhterem suspus olmak zorunda kaldı.
Davutoğlu da firari FETÖ'cülerle ağız birliği içinde "Penguen'in başı Erdoğan'dır" demeye başlayınca, "Penguen şamatasının" hedefinin Sayın Erdoğan olduğu dımdızlak ortaya çıktı.
Zat-ı muhteremin "haşerat... hamamböceği..." diye hakaret ettiği gazetecilerin ortak özelliği, Erdoğan'ın yanında durmaktan ibaretti. Özellikle de Davutoğlu etrafında kümelenen "siyaset hırsızlarına" karşı.
Fuat Uğur ve Cemil Barlas'la derdi neydi bilmiyorum ama Turgay Güler'e neden hakaret ettiğini iyi biliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Alman ajanı" dediği adı lazım değil birini, dönemin AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu "aktivist" diye savununca, Turgay Güler de "Erdoğan'ın ajan dediğini savunmak AK Parti milletvekiline mi kaldı" yollu bir ifadeyle eleştirmişti. (Söz konusu eleştirinin yer aldığı televizyon programında canım kardeşim Ahmet Kekeç'le birlikte ben de vardım.)
Zat-ı muhterem de Erdoğan'ı savunmak için yapılan mezkûr eleştiri üzerine, "Haşerat, hayatı mücadeleyle geçmiş, 15 Temmuz yiğidi, milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na yaptığını yarın sana da yapacak..." diyerek AK Partili diğer vekilleri de tepki göstermeye çağırmıştı.
"15 Temmuz yiğidi" dediği Mustafa Yeneroğlu mu?
FETÖ'nün de desteklediği Babacan'ın DEVA'sında milletvekili. Tabiri caizse, CHP'yi tokatlayanlardan.
Babacan'ın partisine geçerken, 3 dönem milletvekili olduğu AK Parti'den "Çocuklarımın yüzüne bakmak için istifa ettim..." demişti de "O milletvekili maaşlarını çocuklarının kursağından nasıl geçiriyorsun?" diye sormuştum.
Zat-ı muhterem mi?
Doğrusunu isterseniz ne dün ne bugün bir hobi olarak bile takip ettiğim veya merak ettiğim biri değil.
Ne var ki, Cumhuriyet Gazetesi'nin dünkü internet sayfalarında "Damada çok ağır sözler" manşetine muttali olunca, "Kim söylemiş?" diye baktım.
Meğer zat-ı muhteremin dünkü yazısını haberleştirmişler.
(Hayır, Karar Gazetesi'nde yazmıyor. Neden Karar değil, bilmiyorum. Neden "yüksek profilli" gördüğü Davutoğlu'nun yanında politika yapmıyor, onu hiç bilmiyorum. Oysa Davutoğlu uğruna onca gazeteci arkadaşa Penguen diye bühtan etmişti. Bunun karşılığında CHP'den 1 vekillik de onun için kopartamazlar mıydı?)
Benim bildiğim şudur: Zat-ı muhteremin Sayın Berat Albayrak'la nasıl bir takıntısı varsa, bitmek bilmiyor.
"O bakan" diyecek kadar da üslupsuz.
Tevekkeli dememişler, "Üslubu beyan ayniyle insan"
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