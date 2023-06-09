Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu!

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalanmış, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirilmiştir.

Operasyona yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.