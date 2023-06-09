Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu!
İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu"nun detaylarını bildirdi. Bakan Yerlikaya mesajında " Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile oto kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında;
Geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında ülkemize getirilen araçları 3. şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkemizde satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan şahıs ve suç grubunun faaliyetleri tespit edilmiştir.
Söz konusu suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında 115 taşıtı (tahmini değeri 240 milyon TL) ülkemize getirdiği belirlenmiştir.
Operasyon kapsamında şahıs ve araçlara yönelik yapılan araştırmalarda; ülkemize araç getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu operasyon uluslararası boyut kazanmıştır. Yabancı uyruklu şahısların kurye olarak kullanılmak suretiyle ülkemize araç getirme sürecinde rol oynadıkları belirlenmiştir.
Suç grubunun, suçtan elde ettiği gelirlerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemelerde yüklü miktarda şüpheli para transferleri tespit edilmiştir.
Yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde 09.06.2023 tarihinde Konya merkezli olarak 10 ilde (Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya) tespit edilen adreslerde arama yapılarak 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmektedir.
Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalanmış, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirilmiştir.
Operasyona yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2023 Asgari ücret ara zammı hangi tarihte açıklanacak?
- Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Emekli Bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?
- e-Okul devamsızlık girişi ne zaman kapanıyor 2023? e-Okul sistemi not girme kapandı mı? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...
- Çocuklu aileler hemen başvursun! Ödemeler yükseldi! 3.038 TL nakit verilecek! T.C Kimlik numarasının ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5...
- 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sembolü alan yarışmacı...
- Survivor büyük final ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler, yarışmacılar kaldı?
- Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina lakaplı Menekşe'si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis'i yağlarından kurtaran o yöntem...
- Pendikspor Bodrumspor maçı şifresiz izle! 8 Haziran Pendikspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig Play Off finali!
- POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023! EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı son dakika? POLNET polis ataması tayin sonuçları...
- Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz mikser, dış ses Gürbüz gerçek adı ne?
- Manchester City- Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar? Şampiyonlar Ligi final tarihi
- Sandık görevlisi ücretleri yattı mı 2023? 14-28 Mayıs seçim görevlisi ücretleri ne zaman, kaç TL yatacak? İşte sorgulama ekranı