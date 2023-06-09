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Son dakika: Oto kaçakçılığı yapan çete çökertildi!

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Giriş: 09.06.2023 14:11
Güncelleme:09.06.2023 14:11
Son dakika haberleri… Konya merkezli 10 ilde oto kaçakçılığı çetesine yönelik operasyon yapıldı. Baskınlarda 12 kişi yakalandı, çok sayıda araç da ele geçirildi.
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Oto kaçakçılarına fren operasyonu!
Oto kaçakçılarına fren operasyonu!
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