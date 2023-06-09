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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Aybüke öğretmen paylaşımı

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Aybüke öğretmen paylaşımı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan PKK'lı teröristler tarafından 6 yıl önce şehit edilen Aybüke öğretmenin ölüm yıl dönümü için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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