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Ağrı'nın HDP'li Patnos Belediye Başkanı "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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Ağrı’nın HDP’li Patnos Belediye Başkanı ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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