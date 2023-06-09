CHP’li başkan kadın esnafın kabusu oldu: Sizi burada yaşatmam

KADIN ESNAFIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, TEHDİT ETTİ

Bu diyaloğun ardından Fatih Gürbüz'ün üzerine yürüdüğünü iddia eden Esengül Liman, "Üzerime yürüyerek, 'Canımı sıkma. Bu dükkanı kapatırım. Sizi de burada yaşatmam' diyerek tehditte bulundu. Sonrasında etraftaki insanlar gördü ve üzerime yürümekten vazgeçti. Fatih Gürbüz'ün yanında kimse yoktu. Daha sonra dükkandan ayrıldı" dedi.

Geçen 3 senede maruz kaldığı psikolojik şiddet ve maddi zararının telafisinin mümkün olmadığını ifadesinde söyleyen Liman, "Halen Fatih Gürbüz'ün sistematik bir şekilde işimize zarar verme hali devam ediyor. Bütün bu olaylar 3 sene içinde farklı zamanlarda oldu. Ancak benim bugüne kadar şikayetçi olmama sebebim Fatih Gürbüz'ün bana verdiği korku ve dışlanmışlık hissi" dedi.