POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023! EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı son dakika? POLNET polis ataması tayin sonuçları...
"Polis tayin sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. POLNET üzerinden açıklanacak olan polis tayinleri için tarih bilgisi sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) atamalar hakkında açıklama yaptı. Peki, EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı son dakika?
Polis tayin sonuçları 2023! Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) tayin sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Her sene komiser, başkomiser ve emniyet müdürü gibi terfiler, EGM tarafından yapılıyor. POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarıda belli oldu. Peki, polis tayinleri açıklandı mı 2023?
BAKAN YERLİKAYA SON DAKİKA DUYURDU!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından polis atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;
"28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.
POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.
Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.
2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun."
POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
EGM tarafından açıklanacak olan polis tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.
Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.
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- POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023! EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı son dakika? POLNET polis ataması tayin sonuçları...
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