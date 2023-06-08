POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023! EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı son dakika? POLNET polis ataması tayin sonuçları...

POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun."