Polis atamalarına ilişkin flaş açıklama! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun

%82'Sİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TERCİHİNE ATANDI

Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin %82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

DEPREM BÖLGESİNDE POLİSLERİN DURUMU

Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.