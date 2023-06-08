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Polis atamalarına ilişkin flaş açıklama! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun

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Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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Polis atamalarına ilişkin flaş açıklama! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından polis atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82'si birinci ve ikinci tercihlerine göre atandığını vurguladı. Yerlikaya ayrıca 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından polis atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken "Bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar." ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMALARI

28 062 POLİSİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAM

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;

28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.

%82'Sİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TERCİHİNE ATANDI

Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin %82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

DEPREM BÖLGESİNDE POLİSLERİN DURUMU

Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun.

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