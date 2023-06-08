Mehmet Barlas’ı en yakınındaki isim Canan Barlas anlattı: Doğru bildiğinden şaşmadı





'AZ İNSANA NASİP OLUR'

Mehmet Bey oldukça donanımlı ve çok yönlü bir entelektüeldi. Onun gibi bir insanla çok uzun bir süre yaşamak gerçekten çok az insana nasip olur. Olağanüstü bir beyin ve bilgi arşivi var. Dijital dünya oluşmadan evvel, dijital bir beyinle yaşadım ben. Bizim dönemimizde entelektüel yaşama önem vermeye daha özen gösterilirdi. Para pul önemli değil de okumuş olmak, kendini geliştirmek önemliydi. Türk müziğini de sevdi, divan edebiyatını da sevdi. Filmler, belgeseller, siyasi tartışmaları hiç kaçırmadı. Bilgi dağarcığını her zaman çoğalttı. Ülkenin bütün etnik özelliklerine özen gösterdi. Aydın yabancılaşması yaşamadı.