Başkan Erdoğan’dan yerel seçimler hazırlığı! AK Parti 81 ilde çalışmalara başladı

VERİLEN SÖZLER TUTULACAK

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaşandığı deprem illerinde Başkan Erdoğan'a destek güven ve vefa sandıklara da yansıdı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde vekil sayıları değişmedi.

Depremin en çok yıktığı illerin başında olan Hatay'da 4, Kahramanmaraş'ta5, Adıyaman'da 4, Malatya'da 4, Gaziantep'te8, Şanlıurfa'da 8,Adana'da 5, Elazığ'da3, Diyarbakır'da3, Osmaniye'de 2,Kilis'te1 milletvekili çıkardı. İlk yıl 319 bin ve toplamda 650 bin deprem konutunun yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Erdoğan, depremzedelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için verilen tüm sözler yerine getirilecek. Dün TBMM'de yemin eden Kabine üyeleri bakanlar da bugün deprem illerine giderek incelemelerde bulunacak.

HATAY'DA DA OYLARINI ARTIRDI

İkinci tur seçimlerine en büyük damgayı depremin en ağır hissedildiği il Hatay vurdu. Hataylı seçmen Başkan Erdoğan'a olan güvenini sandıkta tecelli etti.

Depremzedeler, yıkılan evlerinin yeniden inşasının hükümetin kararlı politikaları sayesinde kısa sürede hayata geçirileceğini gördü ve tercihini ilk tura göre değiştirdi. Hatay halkı özellikle Defne hastanesinin yapımı ve ilk tur seçiminin ardından depremzedelerden beklediği oyu alamayan muhalefetin çirkin tutumunun ardından eser ve hizmet siyasetini destekleme kararı aldı.

Hataylılar Erdoğan'a ilk turda verdiği yüzde 48,03'lük desteği yüzde 50,14'e çıkardı. Hatay'ın Altınözü ilçesi yüzde 86,81, Reyhanlı ilçesi yüzde 83,55 ve Yayladağı ilçesi ise yüzde 82,14 ile tercihini Erdoğan'dan yana kullandı.