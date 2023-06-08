BEDELLİ ASKERLİK MSB SON DAKİKA 2023! Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Ek bedel tutarı ve bedelli askerlik ücreti nereye ödenecek? Ödeme işlemleri son tarih!
Bedelli askerlik bedeli ve ek bedel tutarı ile ilgili MSB'den son dakika açıklaması geldi. Kurban Bayramı tatili sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için tarihlerde değişiklik yapıldı. Bedelli askerlik bedeli'nin yatırılacağı gün merak ediliyor. Peki Bedelli askerlik bedeli ve ek bedel tutarı ne zaman yatırılacak? İşte, 2023 MSB'den Bedelli askerlik açıklaması...
MSB bedelli askerlik son dakika 2023! Milli Savunma Üniversitesi tarafından Bedelli askerlik bedeli ve ek bedel tutarı açıklaması geldi. Toplamda 28 gün süren bedelli askerlik bedelinin yatırılacağı gün araştırılmaya başlandı. 2023 yılında bedelli askerlik 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu. Peki Bedelli askerlik bedeli ve ek bedel tutarı ne zaman yatırılacak? İşte, detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK PARASI, EK BEDEL NE ZAMAN YATIRILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kurban Bayramı tatili 27 Haziran 2023 tarihinde saat 13:00'te başlayıp 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan Bedel ve ek bedel tutarı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran 2023 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.
Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.
Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.
TAKSİT YAPILIYOR MU?
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.
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