Otobüslere yasakladı! CHP’li başkandan Adanalılara işkence: Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti

Büyükşehir belediyesi meclisinde Cumhur İttifakı'nın tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi verdi.

Ancak Başkan Karalar, bu kez de "Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 Milyon TL'ye ihtiyaç var" şeklinde açıklamada bulunmuş ve Cumhur İttifakı üyeleri tarafından büyük tepki görmüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇTI

Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprüyü mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. 700 milyon liralık kaynak aktarımı Başkan Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2020'de onaylandı.