07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM'de yemin töreni | Milletvekili seçilen eski bakanlar ant içti

Son dakika: TBMM'de yemin töreni | Milletvekili seçilen eski bakanlar ant içti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
ABONE OL
Son dakika: TBMM’de yemin töreni | Milletvekili seçilen eski bakanlar ant içti

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı'nı belirlemek üzere toplandı. Yemin etmeyen milletvekilleri ve bakanlar için yemin töreni de gerçekleştirildi. Yeni Kabine üyeleri de yemin edecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA