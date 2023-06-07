AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz

"HİÇKİMSE KAYBETMEDİ, 85 MİLYON KAZANDI"

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin başarılı bir şekilde hayata geçirileceğini belirten Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızın hem seçim akşamı yaptığı konuşmasında hem de göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada çizdiği çerçeve Türkiye açısından da bizim açımızdan da çok önemli bir çerçeve. 85 milyonun kazandığı, Türkiye'de kimsenin kaybetmediği ve hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimiz 5 yılımız var." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da toplam 30 bin 803 sandıkta kayda değer bir olumsuzluk yaşanmaması nedeniyle hem seçmenlere hem de sandık görevlilerine teşekkür eden Kabaktepe, 'Yalan söylemeyi beceremiyoruz" deyip seçimi kazandıklarını ilan etmek suretiyle alenen halkı kandıranların yalan söyleme becerisini kamuoyunun takdirine bıraktıklarını söyledi.