07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Edoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı

Son dakika: Başkan Edoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2023
ABONE OL
Son dakika: Başkan Edoğan, Zarifoğlu ve Karakoç’u andı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde andı. Başkan Erdoğan, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA