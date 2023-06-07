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Son dakika | Aksaray'da eğitim uçağı düştü! Pilotlardan iyi haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Son dakika | Aksaray’da eğitim uçağı düştü! Pilotlardan iyi haber

Son dakika haberi...Nevşehir'den kalkan eğitim uçağının Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin Kirli Köyü yakınlarında boş araziye düştüğü, kazadan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu bildirildi.

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