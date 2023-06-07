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CHP'de kurultay takvimi belli oldu

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Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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CHP’de kurultay takvimi belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

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