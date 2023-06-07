İstanbul’a hizmet eden işçileri yüzüstü bıraktı! İBB Başkanı İmamoğlu EYT’lilerin tazminatlarını vermiyor

PARALAR SEÇİM DÖNEMİNDE KAMPANYA İÇİN HARCANDI

İBB yönetimi tarafından herhangi bir hukuksal gerekçe olmadan tazminatları verilmeyen yüzlerce İBB çalışanı, zor durumda kaldıklarını artık herhangi bir yetkiliye de ulaşmakta zorluk çektiklerini belirtti. Daha önce İBB tarafından Mayıs ayının son haftasına kadar tüm emeklilerin tazminatlarının hesaplarına geçirileceği belirtilmesine rağmen tazminatlarını alamayan emekli personel, yönetimden aldıkları bilgiyi ise şu şekilde açıkladı: "Son olarak konuştuğumuz yetkili isim bütçenin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ve Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için harcandığını, tüm paraların seçim kampanyasına aktarıldığını belirtti. Kasada para kalmadığı için tazminatların mecburen kısım kısım yatırılacağını söylediler. Sürekli bir tarih verdiler. Ancak verdikleri sözleri yerine getirmediler. Artık telefonlarımıza da cevap vermiyorlar" diyerek atardı.