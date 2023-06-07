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Bakan Koca açıkladı! Aile diş hekimliği uygulaması nedir, hangi illerde başlayacak 2023?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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Bakan Koca açıkladı! Aile diş hekimliği uygulaması nedir, hangi illerde başlayacak 2023?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA gen tedavisi ve Aile diş hekimliği uygulaması hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Aile diş hekimliği uygulamasının şimdilik 3 ilde bulunduğunu belirten Bakan Koca, merak edilen detayları açıkladı. Peki, Aile diş hekimliği uygulaması nedir, ne zaman, hangi illerde başlayacak? İşte, haberin ayrıntıları...

Aile diş hekimliği uygulaması hakkında detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Daha önce 3 ilimizde başlayan uygulamanın diğer illerde başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Bakan Koca ayrıca SMA tedavisi hakkında önemli bir bilgi verdi. Peki, aile diş hekimliği uygulaması nedir, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

AİLE DİŞ HEKİMİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koca, aile diş hekimliği uygulamasının 3 ilde pilot olarak başladığını hatırlatarak, "Şimdi tüm Türkiye genelinde başlatıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMASI NEDİR?

Birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında bulunan Aile Diş Hekimliği uygulaması sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur.

"YAKINDA UYGULAMAYA GEÇECEK"

Koca, SMA hastalığındaki son gelişmelere ilişkin soru üzerine, "SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisini SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti.

Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip, tedaviyi de kendimiz uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

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