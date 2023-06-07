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Özel sektör bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? 2023 İdari izin özel sektörü kapsar mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Özel sektör bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? 2023 İdari izin özel sektörü kapsar mı?

Kurban Bayramı tatili hakkında detaylar merak konusu oldu. Yeni Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatiinin 9 gün olacağını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki özel sektör için bayram tatili kaç gün olacak? İşte haberin ayrıntıları...

Kurban Bayramı tatilinin netleşmesi sonrası özel sektörde çalışanlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Peki, bayramda özel sektör çalışacak mı? İşte Erdoğan'ın açıklaması...

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE SONRASI AÇIKLADI!

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından gerçekleştirilen ilk Kabine Toplantısı, 6 Haziran Salı günü saat 15.10'da başladı. 4 saat 10 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sona erdi. Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU!

Başkan Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

ÖZEL SEKTÖR BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Özel sektör çalışanları için ise idari izin gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.

İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2023

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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