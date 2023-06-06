6 Haziran 2023 Resmi Gazete atama kararları! Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

Resmi Gazete'nin yeni sayısında yer alan atama kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve rektör atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilan edildi. Peki, Resmi Gazete'de hangi kararlar açıklandı? İşte Resmi Gazete kararları 6 Haziran 2023...