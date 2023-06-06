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6 Haziran 2023 Resmi Gazete atama kararları! Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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6 Haziran 2023 Resmi Gazete atama kararları! Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

Atama kararları, kararnameleri, yönetmelik ve genelge gibi resmi olayları karara bağlayan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 6 Haziran Salı 2023 tarihli ve 32213 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. İşte, 6 Haziran 2023 Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar...

Resmi Gazete'nin yeni sayısında yer alan atama kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve rektör atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilan edildi. Peki, Resmi Gazete'de hangi kararlar açıklandı? İşte Resmi Gazete kararları 6 Haziran 2023...

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından yeni atamalar da art arda geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabinede görev alan isimlerden boşalan makamlara yeni görevlendirmeler yaptı.

MİT Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı, Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'i, İstanbul Valiliği görevine Gaziantep Valisi Davut Gül'ü, Savunma Sanayii Başkanlığı'na da ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ü atadı.

Kalın, Avsever, Gül ve Görgün'ün atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300)

YÖNETMELİK

–– Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2020/7, K: 2022/146 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2021/86, K: 2023/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/39, K: 2023/40 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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