Koltuğunu bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Korkak basiretsiz
Başkan Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'linin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklenmeyi sürdüren Fatih Portakal'dan yeni bir çıkış daha geldi. Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremeyen Portakal, CHP'deki koltuk savaşında tarafını Ekrem İmamoğlu'ndan yana seçti. Portakal, CHP'de demokrasi olmadığını belirterek, "Basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir. Yazık ya, böyle mi yönetecektiniz insanları. Saf mıyım ben? Ya safım ya aptalım." dedi.
CHP'nin fonladığı gazetecilerden Fatih Portakal, seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca istifaya davet etti.
Portakal, CHP'de değişim gerektiğini vurgularken, safını da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana seçti. Portakal, kendi YouTube kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kez çok ağır sözlerle yüklendi. Portakal, "CHP'de basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir." dedi.
FATİH PORTAKAL TOPA TUTTU: BASİRETSİZ, KORKAK!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından koltuğu devretmesi gerektiğini düşünen Portakal, defalarca canlı yayından çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edeceğini beyan ederek, MYK'yı yeniden şekillendirmesi, teşkilatları kendisine bağlaması Portakal'ı çileden çıkardı. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayan Portakal adeta günah çıkararak sert ifadeler kullandı.
Portakal, "CHP'de basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir. Demokrasi, sevgi, aşk dili falan bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz." dedi.
"BEN YA SAFIM YA APTALIM"
Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alan Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:
İyi oluyor aslında, insanları böyle tanımamız da böyle oluyor. Yazık ya, böyle mi yönetecektiniz insanları. Saf mıyım ben? Ya safım ya aptalım. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a asla vermem. Ama başka önde giden olsa verirdim. Size benim gibi kerhen veren isimler çok Kemal Bey. Ama artık yok, benden paso Kemal Bey.
SEÇİMDEN ÖNCE İNSANLARI KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEK İÇİN İKNA EDİYORDU
Fatih Portakal, seçimden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu en az bir CHP üyesi kadar çalışarak destekliyordu.
Canlı yayınlarında Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü, demokrasiye bağlılığı, sakinliği üzerinden öve öve bitiremeyen Portakal, Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin aradığı lider olduğunu belirtiyordu.
Portakal, seçim yenilgisi sonrası ise günah çıkarmaya başladı ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, Ekrem İmamoğlu'nun yanına geçti.
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