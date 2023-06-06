Kabine Toplantısı bugün mü? 6 Haziran 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Yeni Kabine gündem konuları...
"Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabinede olacak isimleri açıklamıştı. 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve saati merak konusu oldu. İşte Yeni Kabine gündemi hakkında detaylar...
"Yeni Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilan edilmesinin ardından ilk Kabine Toplantısı'nın ne zaman, hangi tarihte yapılacağı merak konusu oluyor. 12. kez Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni kabine listesini açıkladı. İşte, 6 Haziran 2023 yeni Kabine Toplantısı gündem konuları...
YENİ KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kabine üyeleri ile ilk toplantı tarihi netleşti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem kabinesi bugün toplanacak. Mehmet Nuri Ersoy ve Fahrettin Koca hariç tüm üyelerin değiştiği Kabine'de birçok önemli konu masaya yatırılacak. Toplantı'nın bitiminde alınan kararlar Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantının saat 15.30 civarı başlayacağı tahmin ediliyor.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI 6 HAZİRAN 2023
Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi, 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü ve terörle mücadele... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak.
Öncelikli gündem ekonomi olacak
Öncelikli gündemin ekonomideki son durum olması bekleniyor. Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek. Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.
İsveç'in NATO'ya üyeliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı. Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü. Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.
Terörle mücadeledeki son durum ele alınacak
Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.
YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - CEVDET YILMAZ (Yerine geldiği: Fuat Oktay)
Adalet Bakanı - YILMAZ TUNÇ (Yerine geldiği: Bekir Bozdağ)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (Yerine geldiği: Derya Yanık)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - VEDAT IŞIKHAN (Yerine geldiği: Vedat Bilgin)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - MEHMET ÖZHASEKİ (Yerine geldiği: Murat Kurum)
Dışişleri Bakanlığı - HAKAN FİDAN (Yerine geldiği: Mevlüt Çavuşoğlu)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - ALPARSLAN BAYRAKTAR (Yerine geldiği: Fatih Dönmez)
Gençlik ve Spor Bakanlığı - OSMAN AŞKIN BAK (Yerine geldiği: Mehmet Kasapoğlu)
Hazine ve Maliye Bakanlığı - MEHMET ŞİMŞEK (Yerine geldiği: Nureddin Nebati)
İçişleri Bakanlığı - ALİ YERLİKAYA (Yerine geldiği: Süleyman Soylu)
Kültür ve Turizm Bakanlığı - MEHMET NURİ ERSOY (Değişmedi)
Milli Eğitim Bakanlığı - YUSUF TEKİN (Yerine geldiği: Mahmut Özer)
Milli Savunma Bakanlığı - YAŞAR GÜLER (Yerine geldiği: Hulusi Akar)
Sağlık Bakanlığı - FAHRETTİN KOCA (Değişmedi)
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - MEHMET FATİH KACIR (Yerine geldiği: Mustafa Varank)
Tarım ve Orman Bakanlığı - İBRAHİM YUMAKLI (Yerine geldiği: Vahit Kirişçi)
Ticaret Bakanlığı - ÖMER BOLAT (Yerine geldiği: Mehmet Muş)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - ABDÜLKADİR URALOĞLU (Yerine geldiği: Adil Karaismailoğlu)
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