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Türkiye Yüzyılı’nın ilk Kabinesi dünya gündeminde! Şimşek ve Fidan dünya manşetlerde

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Giriş: 05.06.2023 09:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine, dünyada geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basında yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın isimleri ön plana çıktı. Başkan Erdoğan'ın ekonomik dönüşüm sinyali verdiğine vurgu yapıldı.
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